Укртрансбезпека має всі повноваження створити і опублікувати реєстр перевізників, які систематично порушують вагові норми і перевантажують автотранспорт, який в підсумку руйнує українські дороги.

Про це йдеться в офіційній відповіді Держагентства з питань електронного урядування на інформаційний запит ЗМІ.

Зокрема, ДАЕУ зазначає, що Укртрансбезпека має всі підстави і права створити окремий реєстр і самостійно наповнювати його і публікувати на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних – data.gov.ua. З Міністерством інфраструктури з цього приводу ведуться відповідні переговори, – повідомляється у відповіді ДАЕУ.

Раніше в.о. глави Укртрансбезопасності Вячеслав Дидьківський піддтримав ідею відкриттия даних зважування новою інтелектуальною системою WiM (Weight-in-Motion – зважування в русі), яку Мінінфраструктури спільно з ЄБРР планують запустити в Україні вже в цьому році. Дані з встановлених комплексів WiM транслюватимуться одночасно на пункти контролю Укртрансбезпеки і на відкритий сервер для громадського огляду.

Інформація про перевізників-порушників стане загальнодоступною, що дозволить створити додатковий суспільний тиск на компанії, які, за словами Дидьківського, принципово не дотримуються вагових норм, руйнуючи автомагістралі перевантаженим автотранспортом. WiM-комплекси допоможуть виділити із загального трафіку тільки ті машини, які перевантажені, оскільки нова інтелектуальна система автоматично зважує автотранспорт, перекриваючи всю ширину автомагістралі.



Дані зважування вантажівок системою WiM будуть публічними / 2 фотографии

Крім того, відкритість даних по порушниках вагових норм дозволить громадськості зіставляти дані зважування WiM з результатами перевірок інспекторами Укртрансбезпеки, що створить систему невідворотного покарання за перегруз і зведе до мінімуму корупційні ризики при перевірках вантажного транспорту на стаціонарних пунктах контролю.

У перспективі, як вважають в Укртрансбезпебезпеки, комплекси WiM працюватимуть повністю в автоматичному режимі без участі людини. Така практика широко поширена в Європі та інших країнах світу. Для цього Україні доведеться підкоригувати відповідне законодавство.

Нагадаємо, в Укравтодорі планують до кінця року встановити 6 спецконструкцій WiM для автофіксації зважування транспорту на шести дорогах: М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, М-01 Київ-Знам’янка, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп і М-07 Київ-Ковель-Яготин.

Фіксація буде проходити в передмістях, для транспорту, який заїжджає в столицю. Ще один комплекс планується побудувати на трасі М-06 Київ-Чоп в сторону Житомира.У 2019 му році при фінансуванні ЄБРР комплекси WiM з’являться в південних регіонах України та згодом по всій країні.

Експерти впевнені, що з впровадженням WiM комплексів у перевізників не залишиться вибору, окрім як не перевантажувати машини або ж перевести частину вантажопотоку на залізничний транспорт, на якому вагові норми практично відсутні.