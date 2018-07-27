Пенсії за липень повністю виплачено

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Пенсійний фонд України повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень.
– Інформація від Пенсійного фонду: щойно повністю завершили фінансування виплати пенсій за липень. Моє доручення виконано. Забезпечувати належний соціальний захист – наш обов’язок, – написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережі Facebook у п’ятницю.
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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Гройсман доручив ПФ до кінця поточного тижня врегулювати ситуацію із затримкою виплат пенсій у липні. Глава уряду призначив службове розслідування щодо дій керівника ПФ і керівників у регіонах.
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