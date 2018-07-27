Структури Косюка отримали в першому півріччі лише 8,2% агродотацій – ЗМІ

Підприємство з холдингу МХП Вінницька птахофабрика взяло участь в одній з програм Мінагрополітики, яка передбачає компенсацію витрат на будівництво нових комплексів з тваринництва.

Структури голови правління ПАТ Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка отримали в першому півріччі лише 8,2% агродотацій.

Про це повідомляє НВ Бізнес, публікуючи ще закриті дані рішень відповідальних комісій при МінАПК.

Так, підприємство з холдингу подало документи МХП Вінницька птахофабрика на одну з двох програм Міністерства, які передбачають компенсацію витрат на будівництво нових тваринницьких комплексів, і отримало 187,5 млн грн відшкодування із загального бюджету програм в 2,3 млрд.

Як випливає з протоколу засідання комісії, ТОВ Вінницька птахофабрика запустила в експлуатацію у 2018 році два об’єкти з вирощування птахів-бройлерів на суму в 318,9 і 306,1 млн грн.

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Фінансовий журналіст НВ Бізнес Андрій Леденьов також пише, що отримання структурами Юрія Косюка всього 8,2% від загальної суми програм з підтримки будівництва нових комплексів у тваринництві свідчить про те, що Міністерство аграрної політики свідомо виписало структуру програм таким чином, щоб розподіл агродотацій не дорівнював пропорціям обсягу компаній на ринку, а прямував в основному на підтримку малих і середніх фермерів.

– Юрій Косюк або МХП – це $1,3 млрд. або 34,6 млрд грн валового доходу за 2017 рік. Валовий дохід (виручка) всього тваринництва за 2016 рік – всього 138 млрд грн. Тобто, МХП займає 25% від своєї ніші ринку, – вказує автор.

Програми по частковому відшкодуванню вартості будівництва та реконструкції нових тваринницьких комплексів, а також процентно навантаження по кредитах, залучених для цього – були запропоновані Міністерством аграрної політики в 2018 році для підтримки і відновлення м’ясної і молочної галузей.

Фінансування даних програм здійснюється в рамках загальної системи підтримки сільського господарства, закріпленої на рівні 1% від доданої вартості, яку генерує галузь.