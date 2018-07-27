PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Структури Косюка отримали в першому півріччі лише 8,2% агродотацій - ЗМІ/

Структури Косюка отримали в першому півріччі лише 8,2% агродотацій – ЗМІ

Підприємство з холдингу МХП Вінницька птахофабрика взяло участь в одній з програм Мінагрополітики, яка передбачає компенсацію витрат на будівництво нових комплексів з тваринництва.

Структури голови правління ПАТ Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка отримали в першому півріччі лише 8,2% агродотацій.

Про це повідомляє НВ Бізнес, публікуючи ще закриті дані рішень відповідальних комісій при МінАПК.

Так, підприємство з холдингу подало документи МХП Вінницька птахофабрика на одну з двох програм Міністерства, які передбачають компенсацію витрат на будівництво нових тваринницьких комплексів, і отримало 187,5 млн грн відшкодування із загального бюджету програм в 2,3 млрд.

Як випливає з протоколу засідання комісії, ТОВ Вінницька птахофабрика запустила в експлуатацію у 2018 році два об’єкти з вирощування птахів-бройлерів на суму в 318,9 і 306,1 млн грн.

Читайте: Косюк: Україна має стати активним учасником світової кліматичної угоди

Фінансовий журналіст НВ Бізнес Андрій Леденьов також пише, що отримання структурами Юрія Косюка всього 8,2% від загальної суми програм з підтримки будівництва нових комплексів у тваринництві свідчить про те, що Міністерство аграрної політики свідомо виписало структуру програм таким чином, щоб розподіл агродотацій не дорівнював пропорціям обсягу компаній на ринку, а прямував в основному на підтримку малих і середніх фермерів.

– Юрій Косюк або МХП – це $1,3 млрд. або 34,6 млрд грн валового доходу за 2017 рік. Валовий дохід (виручка) всього тваринництва за 2016 рік – всього 138 млрд грн. Тобто, МХП займає 25% від своєї ніші ринку, – вказує автор.

Програми по частковому відшкодуванню вартості будівництва та реконструкції нових тваринницьких комплексів, а також процентно навантаження по кредитах, залучених для цього – були запропоновані Міністерством аграрної політики в 2018 році для підтримки і відновлення м’ясної і молочної галузей.

Фінансування даних програм здійснюється в рамках загальної системи підтримки сільського господарства, закріпленої на рівні 1% від доданої вартості, яку генерує галузь.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

заголовок
Косюк: Україна має стати активним учасником світової кліматичної угоди
Юрій Косюк
Косюк: Альтернативна енергетика захистить від політичного впливу Кремля
Юрій Косюк
Косюк: Зменшення споживання газу на 20% збереже ціну на послуги ЖКГ
Юрій Косюк
Косюк: Побудова Північного потоку-2 позбавить Україну транзитних потужностей
Юрій Косюк
Косюк: Сонце, вітер і відходи, перероблені на біогаз повинні стати сферою державних інвестицій
Юрій Косюк
Косюк: Україні залишилось кілька років, щоб створити “енергетичну диверсифікаційну подушку”
Юрій Косюк
Косюк: Альтернативна енергетика допоможе зменшити ціну продукції
Юрій Косюк
Косюк: У вирішенні питань екології провідну роль повинні відігравати громади
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка