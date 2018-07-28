Приватбанк попередив клієнтів про збої

28-29 липня Приватбанк проведе черговий етап регламентних робіт технічних комплексів і систем безпеки банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Відзначається, що основні етапи регламентних робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем банку, проводитимуться 29 липня в нічний час, коли навантаження на сервіси мінімальне.

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Під час оновлення технічних засобів у період з 1.00 до 5.00 29 липня 2018 можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування.

До слова, Приватбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв.