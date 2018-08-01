На Хрещатику “закінчилися” квартири по $6000

Фонд держмайна вдарив по кишенях сірих оцінювачів. Так, з 18 липня ФДМ України запустив в роботу модуль, який діє за принципом системи ProZorro, тільки для ринку нерухомості.

Цей електронний модуль містить в собі більше двох мільйонів записів найбільших сайтів купівлі-продажу нерухомості та автоматично визначає середню вартість квадратного метра за 15 критеріями, таким чином проводить верифікацію звіту оцінювача. Якщо в оцінці, яка готується, наприклад, для угоди купівлі-продажу, занижена ціна, це не дозволяє її зареєструвати в системі і блокує подальші дії нотаріуса по реєстрації угоди.

Раніше, до запуску модуля ФДМУ навіть великі об’єкти нерухомості оцінювали до 149 000 грн, що дозволяло уникнути сплати податків. Причому робили це практично безкарно, тому що ефективного регулятора і механізму не визнати таку оцінку не було. Таким чином в базі Фонду є і земельні ділянки та квартири на Хрещатику, оціночною вартістю 5-6 тисяч доларів. Внаслідок заниженої оцінки, держава не отримувала податків на суму 2-3 млрд грн щорічно.

Так, у день в Україні проводиться 2400-2700 угод з нерухомістю. За оцінками ФДМУ до 30% таких угод до останнього часу проводилися за заниженою вартістю. Як нам вдалося з’ясувати у заступника голови ФДМУ Євгена Асташева, який відповідає за впровадження проекту, в подальшому надходження в бюджет виростуть – названі суми за угоди з житловою нерухомістю були отримані при роботі тільки одного електронного майданчика. Незабаром запрацює ще одна, а до кінця осені буде не менше 10 електронних майданчиків.

– Добропорядні оцінювачі добре сприйняли систему і почали в ній працювати, всякі сірі махінатори, зрозуміло, демонструють своє невдоволення. Система ефективно працює і позбавляє оцінювачів чорного заробітку, таким чином робить наш ринок прозорішим і дисципліновано , – зазначив він.

Тільки за 10 днів роботи модуля нотаріусами проведена перевірка 2135 об’єктів житлової нерухомості, що побічно підтверджує проведення угод на загальну суму близько 1,5 мільярда грн, згідно з якими сплачено 5% ПДФО – 97 мільйонів грн, 1,5% – військовий збір – на суму 22,4 мільйона грн, 1% – пенсійний збір – на суму 14,9 мільйонів грн і 1% від суми угоди – держмито – на суму 14,9 мільйонів грн.

– Заниження вартості хоча б у 30% об’єктів житлової нерухомості в 2-3 рази, яке спостерігалася до введення роботи модуля, призвело б до недоотримання бюджетом 30-40 мільйонів грн за ці 10 днів, – зазначив Євген Асташев.

В цілому, впровадження системи дозволить збільшити надходження до державного бюджету на 2-5 млрд грн щорічно. Модуль розроблений як 100% аналог систем ProZorro. Публічні ЗАКУПІВЛІ, ProZorro. ПРОДАЖУ, забезпечує анонімність і унеможливлює ідентифікацію СОД і оцінювачів в Єдиній базі до моменту закінчення перевірки звіту про оцінку, яка здійснюється модулем Єдиної бази.

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Це є гарантією об’єктивності і неупередженості такої перевірки, відсутність людського фактора, а також відсутність негативних правових наслідків для СОД і оцінювачів у разі відмови Єдиної бази в реєстрації звіту про оцінку через невідповідність індикативні показники.

За запитом редакції ФДМУ надав кілька показових прикладів оцінки з явно заниженою вартістю нерухомого майна, зареєстровані в єдиній базі за старою системою.

Оціночна компанія ПП Томас і Симонова внесла в єдину базу інформацію зі звіту за оцінкою київського об’єкта промислової нерухомості за адресою бульвар Івана Лепсе, 26, площею 5 402 квадратних метра. Загальна оціночна вартість становила 2 994 603 грн, тобто трохи більше ніж 550 грн за 1м2. Ціна нерухомості була занижена більш ніж у три рази, від чого бюджет недоотримав понад 500 000 грн. Суб’єкт оціночної діяльності ТОВ Аналітичний центр Дробнова вніс в ЕБ інформацію щодо звіту про вартість нежитлової квартири, площею 44 кв.м в Києві по вулиці Академіка Грекова за ціною квадратного метра 2684 грн. Фактична ціна квартири, при ринковій ціні 700-700 доларів за квадратний метр, була занижена в 6-7 разів, від чого було недоплачено податків більш ніж на 50 000 грн. Суб’єкт оціночної діяльності ТОВ Мегаполіс і партнери вніс в ЕБ звітів інформацію про квартиру в місті Чорноморськ Одеської області, вартістю +1461 грн за квадрат. Загальна вартість квартири склала 49 830 грн, що дозволило “заощадити” на податках понад 25 000 грн.















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Нагадаємо, фонд держмайна (ФДМ) України не має наміру відмовлятися від модуля оцінки нерухомості, що встановлює мінімальну вартість об’єктів при реєстрації звітів оцінки нерухомості в Єдиній базі даних звітів про оцінку.