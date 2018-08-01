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Залишки грошей у казні України впали до мінімуму за 5 років

На Єдиному казначейському рахунку залишилося 1,99 млрд грн. Це найгірший показник з січня 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба Казначейської служби.

За липень залишки коштів скоротилися на 78,7% з 9,388 млрд гривень до 1,995 млрд гривень.

Рік тому на ЄКР коштів було в 22 рази більше – 44,06 млрд грн, за липень 2017 року вони скоротилися на 1,07 млрд грн.

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Схожий з нинішнім рівень коштів на ЄКР спостерігався у січні 2014 року, коли цей показник становив 1,73 млрд грн, збільшившись порівняно з груднем 2013 року на 0,54 млн грн.

За 2017 рік залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд гривень до 5,1 млрд гривень.

Згідно з даними Національного банку, залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків у липні цього року зменшилися на 1,01 млрд грн і склали 45,35 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що для України критично відновити співпрацю з МВФ до того часу, як фонд піде на літні канікули (20 липня). Перенесення приїзду місії МВФ на осінь призведе до ризику неотримання урядом нового траншу.

Фото: vlada.io.

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