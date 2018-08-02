Результат боротьби з контрабандою є – Асоціація виробників електротехніки

Результатом вжитих фіскальною службою заходів по боротьбі з контрабандою стало помітне поліпшення бізнес-клімату для національних виробників і білих імпортерів товарів.

Про це повідомив президент Української асоціації виробників електротехніки Олександр Громико.

– Позитивні сигнали вже є. Відчувається, що ДФС взялася за проблему серйозно. На даний момент ми бачимо поліпшення. З панамських компаній за заниженими в десять разів інвойсам завезти щось стало вкрай складно.

Хтось із “сірих” зупинився, хтось погодився платити “по-білому” набагато більше. Виробники зітхнули з полегшенням.

Асоціація виробників електротехніки входить у велику коаліцію ради бізнесу, де існує багато різних асоціацій. Ми між собою спілкуємося і, наприклад, виробники пластикових труб стверджують, що стало краще. До них приходять і повідомляють, що “контрабандні” турецькі пластикові труби подорожчали. Чому? Тому що митниця їм не дає мінімізувати вартість товару. Відповідно, ціни в імпортерів, які займалися контрабандою, підросли. Зрозуміло, що виробникам в Україні стає легше дихати, – заявив Громико.

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Громико зазначив, що ДФС ускладнила життя контрабандистам, а ось у “білих” імпортерів проблем, як правило, не виникає.

– У білих імпортерів немає ніяких проблем, вони як розмитнювали так і розмитнюємо, на те вони і білі. Їх митниця пропускає нормально. І вони також говорять, що стало набагато простіше працювати, простіше конкурувати, бо йде з ринку контрабандний товар, з якого не сплачувались податки, – каже експерт.

Олександр Громико впевнений, що перекриття контрабандних потоків призведе до реального імпортозаміщення.

– В кінцевому підсумку це все призведе до того, що багато товарів можна буде виробляти в Україні. Все, що нас оточує – зайдіть в будь-який будівельний або торговий центр, це все можна робити в Україні. Це може привести до того, що буде бум виробництва. У нас в країні дуже вигідно виробляти, якщо створити рівні правила гри і придушити контрабанду. Самі білі імпортери стануть виробниками і відправлятимуть товар в Європу. Те, що боротьба з контрабандою призведе до зростання продуктивності, і, відповідно, зростання робочих місць і рівня життя в Україні, в цьому ні у кого сумнівів немає, – вважає Громико.

Нагадаємо, керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив про позитивні результати боротьби з контрабандою. З моменту старту ініціативи Україна без контрабанди – з 21 червня по 30 липня – до держбюджету перераховано майже 37,5 млрд грн митних платежів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 6 млрд грн.