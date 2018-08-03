Міністр доручив УЗ в першу чергу перевозити український експорт і тільки потім транзит з РФ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян доручив Укрзалізниці забезпечити пріоритетність перевезення українських експортних вантажів у порівнянні з російським транзитом.

Таку вказівку він дав під час зустрічі з представниками ДМК, на якій також були присутні керівник УЗ Євген Кравцов та представники Адміністрації морських портів. Про це ЦТС повідомив Олександр Каленков, президент ОП Укрметалургпром.

З початку року залізничні перевезення руди в напрямку Європи значно скоротилися, щомісячні перевезення знизилися на 400 тис. тонн, більше 17% з початку року.

– Це призвело до критичного зростання запасів готової продукції на складах підприємств, уповільнення зростання обсягу виробництва, втрати сотень мільйонів доларів валютної виручки, – розповів Олександр Каленков.

Керівник УЗ Євген Кравцов виправдовував цю ситуацію зміною балансу експортних поставок руди на користь перевезень по суші в європейському напрямку, за рахунок зменшення поставок через українські порти.

Але, за словами Олександра Каленкова, поставки в Європу ростуть і на це є об’єктивні причини.

– Військові дії на Сході України, і втрата контролю над металургійними підприємствами на тимчасово не підконтрольній території України, призвело до збільшення експорту залізорудної сировини, перш за все в Китай. Поставки в Китай, які йшли через порти України, було тимчасовим рішенням, яке дозволило зберегти експортні надходження країни і підтримало, в тому числі стабільність української валюти, – сказав він.

Він нагадав, що українські підприємства інвестували в модернізацію своїх потужностей і зараз мають можливість виробляти якісний високомаржінальний товар, концентрат і окатиші з високим вмістом заліза.

– Такий товар не затребуваний в Китаї, але користується підвищеним попитом вимогливих європейських виробників. Тому зростання експортних поставок в Європу був прогнозованим, мав об’єктивні причини і триватиме в найближчі роки, – каже Каленков.

Однак, підприємства не можуть в повній мірі скористатися можливостями поставок на європейський ринок через неможливість УЗ перевезти достатні обсяги. Місце українських компаній на європейському ринку займають російські конкуренти.

– Керівництво УЗ розуміє цю проблему і бере участь в діалозі з галуззю, є надія, що ми зможемо повернутися на обсяги перевезень в європейському напрямку, які були на початку року. Одним з рішень проблеми на думку учасників галузі є обмеження транзиту російської руди, яка на сьогодні становить 600-700 тонн на місяць. Незважаючи на те, що сама УЗ заробляє на таких транзитних перевезеннях більше, економічні втрати України в десятки разів перевищують ці доходи УЗ, – сказав президент об’єднання підприємств Укрметалургпром.

В ході наради міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив на необхідності більшої координації роботи УЗ і вантажовідправників, закликав до активної участі представників галузі в прогнозуванні майбутніх вантажопотоків і необхідних інвестицій для розшивки вузьких місць залізниці.

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Крім цього будуть вивчені можливості поставок в деякі країни Європи через українські порти, в тому числі через Ізмаїльський порт. Міністр підкреслив пріоритетність українських експортних вантажів у порівнянні з транзитом з РФ, і доручив керівництву УЗ по можливості забезпечити таку пріоритетність.

Також, за словами Олександра Каленкова, враховуючи, що завдання збільшення експорту України є вкрай важливою для країни, галузь буде ініціювати розгляд питання пріоритетності перевезень українських експортних вантажів на рівні уряду.

Раніше в УЗ заявили, що за перші чотири місяці поточного року обсяг транзиту руди впав у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 1,5 млн тонн. При цьому майже на 2 млн тонн виріс експорт української руди в тому ж напрямку.