ЄС виділив Україні €15,5 млн безповоротного траншу

Євросоюз виділив Україні €15,5 млн безповоротного траншу за угодою про фінансування програми Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні.

Про це повідомляється на сайті Кабміну з посиланням на міністра Олександра Саєнка.

– Перша частина траншу є фіксованою і становить €5 млн. Друга частина залежить від успішності впровадження реформи, вимірюється визначеною програмою індикаторами. Завдяки їх виконанню друга частина траншу становить €10,5 млн. Кошти бюджетної підтримки направляються в державний бюджет, – сказав він.

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За словами міністра, Україна вже виконала 75% з 100% поставлених індикаторів на 2017 рік, за що отримала високу оцінку європейських партнерів.

Нагадаємо, 26 червня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила виділення Україні €1 млрд макрофінансової допомоги.

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