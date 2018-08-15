Як світове зростання курсу долара вдарить по гривні

На тлі збільшення тиску на Туреччину з боку адміністрації президента США долар почав несподівано зростати в усьому світі.

У середу, 15 серпня у низці країн у всьому світі долар досяг свого річного максимуму. Аналітики назвали причиною критичне ослаблення турецької ліри через введені у Вашингтоні заходи. Про це повідомляє Reuters, передає АиФ.

Також аналітики занепокоїлися падінням рубля (РФ) і рупії (Індія), і так як інвесторам доводиться вкладати в більш надійні валюти, тим самим падіння “слабких” валют посилюється.

При цьому здешевлення курсу було помічено і у євро – там валюта впала на тлі хвилювань, пов’язаних з долею турецьких інвестицій.

Українські експерти стверджують, що глобальне зростання долара призведе до природного його подорожчання і в Україні. Також на курс вплине падіння ліри, так як Туреччина брала на себе зобов’язання зі спонсорування деяких оборонних проектів в Україні, зокрема, в авіації.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно відмовив США у поверненні американських громадян, які в Туреччині були заарештовані за підозрою в пособництві терористам. У відповідь Білий дім ввів спеціальний режим щодо країни, який і призвів до падіння ліри.

До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.