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Здорожчання вантажних залізничних перевезень викличе зростання цін в Україні – економіст

У нинішній ситуації, на думку економіста, Укрзалізниці потрібно створити прозорий механізм прийняття рішень.

Укрзалізниця планує збільшити вартість вантажоперевезень. Залежно від тарифних рівнів, здорожчання становитиме від 10 до 49 %, що сильно вдарить по українському експорту і цінах на продукти в країні. Озвучене залізничним монополістом рішення, серйозно сколихнуло не тільки вітчизняний бізнес, але й Американську торговельну палату, пише у своєму матеріалі Обозреватель.

На думку економіста Ярослава Жаліла, наведеному в матеріалі, питання зміни тарифів Укрзалізниці може вплинути на зростання цін в країні. Саме тому потрібно підходити до таких рішень акуратно, з урахуванням як внутрішнього ринку, так і зовнішніх інвестицій.

У нинішній ситуації, на думку економіста, Укрзалізниці потрібно створити прозорий механізм прийняття рішень. Різко проти ініцатіви Укрзалізниці виступила Американська торговельна палата. На думку бізнес-асоціації, тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора – Національної комісії з питань транспорту (НКРТ), повідомляє Обозреватель.

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Проблеми з УЗ визнає міністр інфраструктури Володимир Омелян. У бесіді з Обозреватель він підкреслив, що компанія-монополіст працює як типова африканська країна.

– Без оздоровлення компанії – це дорога в нікуди. Насправді це підхід типової африканської країни – в поганому сенсі. Коли люди готові платити в 2-3 рази більше, тому що альтернативи у них немає. Цим шляхом йде УЗ, постійно підвищуючи тарифи і не модернізуючи компанію, – вважає Омелян.

Нагадаємо, що плацкартні вагони у поїздах зникнуть в Україні у найближчі 5-10 років.

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