Дегрік: Штрафи зростуть в 20 разів. Нові правила паркування з вересня

Як відомо, 27 вересня 2018 року в силу вступає новий закон України про паркування, головна мета якого – систематична боротьба з незаконним розміщенням транспортних засобів на муніципальних майданчиках і подальший перехід послуги паркування на повністю безготівковий розрахунок.

Зокрема, він вносить серйозні зміни в процедуру залучення водіїв до відповідальності за порушення правил паркування. Глава процессингової компанії LeoGaming (ФК Леогеймінг Пей) Альона Дегрік вважає, що ініціатива матиме позитивний вплив на столицю.

– Я вже не один раз говорила, що новий закон чи не вперше створює реальні методи санкції за порушення правил паркування. Перше – сума штрафу зросла до 20-кратного розміру від години паркувальної сесії. Якщо вважати, що середня ціна за парковку в центрі міста становить 10 грн, то 200 грн б’є по кишені сильніше, ніж 51 грн раніше. Додамо до цього те, що несплата штрафу протягом 30 днів формує 100% пені – штраф зростає до 400 грн. Примусову оплату можуть запросити як нові паркінспектори, так і поліція – пояснила Дегрік Альона.

Також директор ФК Леогеймінг Пей нагадує, що новий закон закріплює обов’язкову безготівкову оплату послуг паркування через автоматизовані системи: паркомати або мобільні додатки.

– Команда LeoGaming спільно з нашими партнерами з Mastercard за підтримки міської влади розробили мобільний додаток Parking UA. Він забезпечує можливість не просто оплатити парковку картою, а робити це в один клік – завдяки цифровому гаманцю Masterpass. До того ж, наш додаток масштабується на інші міста України, що вкотре показує, наскільки затребуваною є ця розробка для інфраструктури будь-якого великого населеного пункту – підкреслила Альона Дегрік.

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Завантажити мобільний додаток Parking UA можна в Google Play і App Store або за допомогою QR-коду безпосередньо на паркомати (при їх наявності на паркувальних майданчиках).