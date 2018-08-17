Скасування формули Роттердам + призведе до зростання тарифів у три рази – експерти

Експерти Інституту енергетичних стратегій прокоментували оприлюднений сьогодні проект постанови НКРЕКУ, згідно з яким формула Роттердам + буде скасована у зв’язку з впровадженням нового ринку електроенергії.

Незважаючи на численні переваги конкурентного ринку, тарифи на електроенергію для споживачів виростуть. Для населення ціна електроенергії може зрости в три рази.

– Ринок сформує об’єктивні ринкові ціни на електроенергію і вони на першому етапі будуть трохи вищими існуючих, розрахованих за формулою Роттердам+, – сказав співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на прес-конференції в інформагентстві Інтерфакс-Україна.

На його думку, введення в Україні європейської моделі конкурентного ринку електроенергії є закономірним, але соціально вразливим рішенням. Зі скасуванням формули Роттердам+ держава припиняє практику адміністративного стримування тарифів.

– Формула виконала свою роль тимчасового механізму ціноутворення на електроенергію, покликаного пом’якшити для споживачів перехід до ринкових тарифів. Відтепер в Україні, як і повсюдно в Європі, тарифи будуть визначатися не галузевим регулятором за квазіринковими формулами, а реальним попитом і пропозицією, – підкреслив він .

Співголова Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич оприлюднив попередні розрахунки росту тарифів. Скасування Ротердам+ призведе до зростання тарифів для всіх категорій споживачів.

– При біржовій торгівлі електроенергією, ціна електроенергії для всіх категорій споживачів виросте. Для промислових споживачів зростання в залежності від класу напруги складе 28-36% при існуючих витратах на виробництво. Для населення зростання буде триразовим, – поінформував Дмитро Марунич.

Як відомо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) сьогодні оприлюднила проект постанови, що скасовує формулу Роттердам + у зв’язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу цілий ряд нормативних документів, що раніше регламентували роботу української енергетики. У переліку документів, які планується скасувати, зазначено постанову НКРЕКУ №289 від 03.03.2017 року про за затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії, більш відомої під назвою Роттердам +.

Дане рішення НКРЕКУ пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Закон про ринок електроенергії передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок на добу вперед, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.