Як правильно відкладати гроші та чому не на квартиру – поради економіста

Будь-який сімейний бюджет починається з обліку – скільки і як заробляємо, скільки і на що витрачаємо. А будь-який “неправильний” бюджет буде кращим за “правильний”, але не складений.

Облік доходів і витрат – найнудніша частина сімейного фінансового планування. Найчастіше на цьому сім’ї закінчують свій бюджетний процес – їм стає просто нудно все фіксувати. І відбувається це від нерозуміння – що ж далі?

Про те, як розвинути фінансову грамотність, і чи є у нинішніх реаліях сенс молодій сім’ї збирати гроші на житло розповів Фактам ICTV економіст-маркетолог і учасник проекту Нові лідери Сергій Вожжов. Далі пряма мова.

Облік сімейного бюджету – це як ремонт у квартирі: робити його складно, клопітно, дорого… але оскільки дуже хочеться жити в чистоті та красі – ми готові на ці тимчасові незручності.

Молода сім’я і фінансова грамотність. Початок

На жаль, у нашому суспільстві молодь просто проїдає свої зароблені гроші. Не в сенсі, що витрачає їх тільки на їжу. А часто просто витрачає на поточні потреби і замислюється про результати такого життя тільки, коли втрачено найголовніше – час створення сімейного капіталу. Тому починати треба з того, що вести облік – своїх доходів і витрат.

Завдяки цьому з’являється інформація для аналізу та планування. Ми можемо побачити наскільки ефективно сім’я витрачає гроші, чи є надлишок коштів або їх нестача, чи формується фінансова подушка безпеки, чи створюється сімейний капітал.

Які кредити не варто брати

Споживчі – однозначно ні. За винятком випадків, коли відсоткова ставка 0% (є такі програми розстрочки, наприклад).

Бізнес-кредити – однозначно так. Але тільки в тому випадку, коли є якісний бізнес-план, команда професіоналів, умови для реалізації проекту, прийнятні ризики і ще низка факторів. Тобто, коли бізнес-проект має достатній ступінь підготовки, прокачування і перевірки на стійкість.

Тому що між споживчими і бізнес-кредитами є одна найважливіша відмінність:

споживчі кредити доводиться віддавати, переплачуючи за товар або послугу;

бізнес-кредити віддавати взагалі не потрібно, оскільки бізнес сам віддає цей кредит з прибутку.

Звичайно, якщо цей бізнес створений за всіма правилами.

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І в банку, і в шкарпетці…

У питанні, де краще зберігати гроші: у банку чи шкарпетках, головне – які гроші. Перша частина особистої або сімейної фінансової стратегії – створення фінансової подушки безпеки. Особистої або сімейної відповідно. І така фінансова подушка безпеки складається з 4 груп різних фінансових інструментів, серед яких є як депозити, так і готівка вдома.

Тому не “або”, а “і”. Важливіше – у яких пропорціях, в яких валютах, на яких рахунках, у яких саме шкарпетках.

Немає сенсу економити

Який сенс відкладати на завтра те, що можна витратити сьогодні? Якщо у людини немає фінансової стратегії – немає сенсу економити. Життя одне і потрібно встигнути пожити.

А ось якщо у людини є фінансова стратегія, то під неї складається фінансовий план і в рамках цього плану створюється капітал. Спочатку – фінансова подушка безпеки, як ми вже говорили.

Потім – інвестиційний капітал, який розміщується у різноманітні активи. Це формула, за якою живе увесь світ. Це одна з причини, чому в теплих країнах світу так багато літніх людей із Заходу, а наших звичайних пенсіонерів там не видно.

Коли у людини є свій фінансовий план і розуміння що і для чого вона робить – то не стоятиме питання як менше витрачати, стоятиме питання як більше вкласти.

Своя квартира краще – бабусин стереотип

Фінансова безграмотність призводить до того, що люди купують квартири, коли вони їм не потрібні. Точніше, коли це економічно недоцільно. І стратегічно програшно.

Є міф, що своя квартира – це вигідно, тому що за неї не потрібно платити оренду. Але математичні розрахунки свідчать про протилежне – дивлячись у якому місті, у який момент, в якому будинку, в якому стані, на яких умовах і так далі. Найчастіше, якщо гроші на купівлю квартири розмістити як прибутковий капітал, вони дадуть доходу більше, ніж орендна плата за аналогічне житло.

Більше того, це значно розв’язує руки молодій сім’ї. Оскільки якщо запропонували цікаву роботу в іншому місті – зібрався і переїхав, зняв іншу квартиру і працюй.

Ми тягнемо за собою радянський стереотип – сім’ї потрібна своя квартира. А насправді сім’ї важливіше свій капітал.

Причому, капітал це далеко не тільки гроші – це усі види ресурсів: компетенції, комунікації, час… Ми часто просто вкрай невміло використовуємо свій капітал. А фінансова стратегія починається саме з цього – з аудиту свого капіталу в усіх його видах.

І ось коли ми навчимося керувати своїм капіталом і примножувати його – отримаємо можливість придбати усе необхідне, але у свій час. Наприклад, квартиру тоді, коли вона нам об’єктивно необхідна.

Немає сенсу збирати на квартиру взагалі. Є сенс створювати капітал.

Головна помилка – НЕ формувати сімейний бюджет

Будь-який “неправильний” бюджет буде кращим за “правильний”, але не складений. Це як вчитися писати.

З бюджетом все те ж саме – просто почніть його вести. Просто зараз – з обліку доходів і витрат. Потім розберіть витрати за категоріями – подивіться де і що можна оптимізувати. Подивіться структуру доходів – де і як можна збільшити доходи.

Сформуйте свою подушку фінансової безпеки. І після цього створюйте інвестиційний капітал, вкладайте і примножуйте його. Виведіть рівень пасивних доходів на рівень активних. Відчуйте це почуття фінансової свободи… і продовжуйте далі! Це дуже захоплююче заняття – ефективно керувати своїми власними фінансами.

Подумайте про те, що колись діти виростуть і розлетяться, щоб жити своїм життям. І це прекрасно! А ось капітал – це те, що виросте, але залишиться з вами назавжди.

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