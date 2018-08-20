Чому падає гривня – Нацбанк дав пояснення

Збільшення попиту на іноземну валюту в Україні викликано сезонними, ситуативними і психологічними факторами.

Про це сказано в коментарі Національного банку України про ситуацію на валютному ринку.

Минулого тижня курс гривні продовжував знижуватися. НБУ щодня виходив на міжбанк з продажем валюти.

Регулятор відзначає, що на ситуації позначається сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, які потребують валюти для розрахунків за газ і за нафтопродукти (для раннього початку збору врожаю) і з боку імпортерів товарів і послуг споживчого напряму (електроніка, продукти харчування, туризм і т. д.), що є наслідком зростання доходів населення.

Також в НБУ відзначили, що під впливом негативних очікувань вже традиційно напередодні осені зменшується пропозиція валюти з боку населення на готівковому ринку, що позначається на спрямованості операцій банків на міжбанківському валютному ринку.

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У Нацбанку підкреслили, що регулятор зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися у зв’язку з високим попитом на валюту.

До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.