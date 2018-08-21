Україна не дорахувалася мільярдів доларів з вини Укрзалізниці

Тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ Укрзалізниця привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.

Про це йдеться в аналітичній довідці, підготовленій фахівцями ДП Укрпромзовнішекспертиза, передає Мінпром з посиланням на текст документа.

– В умовах посилення конкуренції на глобальних ринках українські виробники не можуть перекласти додаткові витрати на покупців. Це призводить до втрати ринків збуту і, відповідно, зменшення обсягів виробництва продукції, – підкреслюють в УПЕ.

Яскравим прикладом експерти називають ситуацію в гірничо-металургійному комплексі в 2017 р – оскільки для основної частини підприємств гірничо-металургійного комплексу залізничний транспорт є безальтернативним.

Так, через істотне зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. (на 33%) вже в 2017 р. підприємства ДМК України знизили експорт залізорудної сировини в Китай на 3 млн тонн до 11,8 млн тонн. Також в 2017 р. Україна знизила на 3,1 млн тонн експорт металопрокату – до 14, 6 млн тонн – зокрема, через втрату цінової конкурентоспроможності на ринках країн Близького Сходу, Південної Азії та ЄС.

В результаті втрати експортних ринків випуск металопрокату в Україні в 2017 р впав на 3 млн тонн, а виробництво залізорудної сировини, викликане зниженням виплавки стали і зменшенням експорту руди в Китай, знизилося на 5 млн тонн, до 96 млн тонн на рік.

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У свою чергу, через зменшення виробництва залізорудної сировини і металопрокату сама Укрзалізниця в 2017 р. втратила перевезення вантажів в обсязі не менше 15 млн тонн, недоотримавши прибуток – оскільки вантажні перевезення УЗ мають рентабельність 23-33%.

Незважаючи на отриманий негативний результат від попередніх підвищень своїх тарифів, держмонополіст намір домогтися чергового збільшення вартості своїх послуг для вантажовідправників на 11% за рахунок уніфікації тарифів на перевезення порожніх вантажних вагонів, зазначається в аналітичній записці.

На думку експертів УПЕ, результатом цієї ініціативи стане нове падіння обсягів українського експорту та як наслідок – зниження надходжень валютної виручки в країну.

Виконавчий директор міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко в коментарі Мінпрому висловив думку, що дана ситуація склалася через монопольного становища Укрзалізниці на ринку залізничних перевезень – як вантажних, так і пасажирських.

– Укрзалізниця, будучи монополістом, може нав’язувати вантажовідправникам і пасажирам будь-які тарифи, не піклуючись про підвищення якості послуг і їх конкурентоспроможності. Тому існують проблеми з рухомим складом УЗ і не тільки, – сказав він.

Виходом з положення О.Устенко вважає руйнування монополії Укрзалізниці.

– Її зоною відповідальності повинна залишитися залізнична інфраструктура, інше повинен взяти на себе бізнес. Тому що зараз від дій УЗ страждають не тільки металурги, а й інші експортери – аграрії, хіміки. Все це призводить до зниження українського експорту – тому що зараз Укрзалізниця – організація, що працює неефективно, – пояснив він.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запровадить єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.