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СБУ проводить обшуки в концерні Галнафтогаз, що володіє АЗС ОККО

Сьогодні в приміщенні львівського та київського офісів ПАТ Концерн Галнафтогаз за адресами вул. Героїв УПА, 72 і П. Орлика, 24/1 силовики проводили обшуки з виїмкою документів і техніки.

За даними джерел на ринку, обшуки проводилися співробітниками Служби безпеки України. Відзначимо, що на час обшуків львівський офіс компанії було повністю знеструмлено.

Одне з джерел повідомило НафтоРинку, що компанія підозрюється у фінансуванні тероризму.

– Начебто СБУ знайшло докази роботи мережі в окупованому Криму і непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей, – зазначив він.

Кореспонденту НафтоРинку, який прибув на місце подій, повідомили, що ніхто з топ-менеджерів сьогодні не зможе дати пояснення по ситуації. Телефон віце-президента концерну Юрія Кучабського недоступний.

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У концерні Галнафтогаз відмовилися коментувати інформацію, пославшись на підготовку офіційної заяви.

Нагадаємо, що за вихідні ціни бензину та дизпалива у мережах АЗС ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л.

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