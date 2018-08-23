Гірничо-металургійний комплекс і АПК утримують курс гривні – ЗМІ

Падіння курсу гривні пов’язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні, ситуативні і психологічні чинники.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ), пише Новое Время.

При цьому, пропозиція іноземної валюти з боку головних експортних галузей (гірничо-металургійний комплекс, АПК) залишається на досить високому рівні, що свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні, зазначає регулятор.

Разом з тим тарифна політика залізничного держмонополіста Укрзалізниця привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.

Про це йдеться в аналітичній довідці, підготовленій фахівцями ДП Укрпромзовнішекспертиза, передає Мінпром з посиланням на текст документа.

В умовах посилення конкуренції на глобальних ринках українські виробники не можуть перекласти додаткові витрати на покупців. Це призводить до втрати ринків збуту і, відповідно, зменшення обсягів виробництва продукції, – підкреслюють в УПЕ.

Яскравим прикладом експерти називають ситуацію в гірничо-металургійному комплексі в 2017 році, оскільки для основної частини підприємств гірничо-металургійного комплексу залізничний транспорт є безальтернативним.

Так, через істотне зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. (на 33%) вже в 2017 році підприємства ГМК України знизили експорт залізорудної сировини в Китай на 3 млн т., до 11,8 млн т. Також в 2017 році Україна знизила на 3,1 млн т. експорт металопрокату – до 14,6 млн т. – зокрема, через втрату цінової конкурентоспроможності на ринках країн Близького Сходу, Південної Азії та ЄС.

В результаті втрати експортних ринків випуск металопрокату в Україні в 2017 році впав на 3 млн т., а виробництво залізорудної сировини, викликане зниженням виплавки стали і зменшенням експорту руди в Китай, знизилося на 5 млн т., до 96 млн т. на рік .

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і Укрзалізниці щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

За оцінками ДП Укрпромзовнішекспертиза, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5,3 млрд грн на рік.

Нагадаємо, що тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ Укрзалізниця привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.