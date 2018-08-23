Угорська ODELUS придбала українську компанію

Компанія оголосила сьогодні про завершення угоди.

Угорська інвестиційно-девелоперська компанія ODELUS-Construkt Kft., розташована в Дьере (північно-західна Угорщина), оголосила сьогодні про завершення угоди з придбання української ТОВ Укррослізинг. Про це повідомляє видання Business Journal, Budapest.

З придбанням 100% акцій компанія заявляє, що вона підкреслює свою стратегію подальшого інвестування в перспективні східноєвропейські ринки і підприємства. Сторони заявили, що вони погодилися зберегти конфіденційність про ціну покупки та інші деталі угоди.

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– Це придбання являє собою ключовий момент у розширенні ODELUS, і ми будемо уважно спостерігати за іншими перспективними компаніями в Центральній і Східній Європі, – розповів представник ODELUS-Construkt Kft.