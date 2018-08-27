Allseeds нарощує потужності по перевалці рослинних олій у порту Южний

Компанія Allseeds Black Sea на причалі партнерів – ТІС-Контейнерний термінал – у порту Южний разом із Risoil S. A. здійснила завантаження рекордної суднової партії соняшникової олії в Україні — 47,43 тис. тонн на 183-метровий танкер GREEN HELLAS.

Відправник вантажу — компанія Кернел Трейд, найбільший виробник і експортер соняшникової олії з Чорноморського басейну на світові ринки.

Завдяки партнерам з ТІС-Контейнерний термінал стало можливим разом завантажити рекордну для України партію олії за найкоротший термін, менш, ніж за 2 доби. Причал №22 контейнерного терміналу ТІС вперше прийняв цей танкер – одне з найбільших суден такого типу. При цьому паралельно завантажували олiю на інше судно на причалі №19, бо завдяки інноваціям з’явилася можливість здійснювати завантаження олії одночасно на п’яти причалах компанії ТІС.

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Зараз Allseeds Black Sea на майданчику свого олійновидобувного комплексу у порту Южний добудовує резервуари зберігання олій, доводячи їх парк до 132 тис. тонн. Це дасть змогу завантажувати 1300 тонн олії за годину або танкер 50 тис.тонн – за 40 годин. Ми стаємо конкурентноспроможними у порівнянні з іншими світовими терміналами!

А порт Южний може стати своєрідним світовим олійним хабом, даючи можливість завантажувати великі судна на одному причалі з дуже великою швидкістю, чого не може забезпечити жоден інший порт України.

Для довідки – при завантаженні танкера-“рекордсмена” фрахтувальник заощадив близько 8 доларів США на 1 тонні на ставці фрахту і додаткових зборах або загалом біля 400 000 доларів США. Це є кращим підтвердженням ефективності створеної інфраструктури.

Діючи згідно з планом розвитку, Allseeds найближчим часом планує збільшити резервуарний парк Терміналу рослинних олій до 200 тис. тонн та розпочати будівництво соєвого заводу.