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Ситуація в Укрзалізниці вимагає термінового втручання Кабміну

Ситуація з залізничними перевезеннями вантажів в Україні за липень-серпень критично погіршилася, потрібне термінове втручання Кабінету міністрів.

Про це заявив президент об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков, коментуючи для видання МінПром підсумки засідання робочої групи при УЗ за участю представників вантажовідправників, держкомпанії ПАТ Укрзалізниця.

За словами О.Каленкова, за липень-серпень число кинутих складів зросла до 320. При цьому на Придніпровській залізниці показник виріс в 10 разів, з 17 до 165.

-Це означає, що підприємства-вантажовідправники не можуть своєчасно вивезти готову продукцію своїм споживачам, – пояснив О.Каленков.

За його словами, найбільш важке становище у гірничо-збагачувальних комбінатів: затовареність складських площ готової залізорудною продукцією вже в 4 рази перевищує нормативи. В результаті ГЗК змушені знижувати обсяги виробництва. Таким чином тільки за серпень втрати залізорудних підприємств досягнуть 100 млн дол. У свою чергу, це знижує надходження валютної виручки в Україну, провокуючи знецінення гривні по відношенню до долара і євро.

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– Такої ситуації, як зараз – за останні 2-3 роки точно не було. Це вимагає втручання на урядовому рівні, – підкреслив президент Укрметаллургпрома.

За його словами, представники найбільших галузевих бізнес-асоціацій направили письмове звернення до першого віце-прем’єру Степану Кубіву з проханням ініціювати прийняття необхідних рішень Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, що тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ Укрзалізниця привела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках.

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