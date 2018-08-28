Порошенко наголосив на важливій ролі АКХЗ в житті прифронтової Авдіївки

Президент України Петро Порошенко відзначив величезний внесок Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) групи Метінвест у розвиток і життєзабезпечення прифронтового міста.

Як повідомляється в прес-релізі Метінвесту у вівторок, в серпні почав працювати газопровід Очеретине – Авдіївка, будівництво якого профінансував АКХЗ спільно з міською владою.

При цьому наголошується, що газопровід, який забезпечував подачу газу жителям міста і сусідніх населених пунктів, було пошкоджено в результаті бойових дій в червні 2017 року. Через місяць почалося будівництво нового магістрального газопроводу Очеретине – Авдіївка на підконтрольній Україні території. А в серпні поточного року відновилася подача газу в Авдіївку.

На будівництво життєво необхідного місту об’єкта Авдіївський коксохім направив близько 29 млн грн.

Прес-служба нагадує, що з моменту початку бойових дій на сході України в 2014 році АКХЗ піддавався обстрілу більше трьохсот раз, більше двохсот разів підприємство було знеструмлено. В результаті інтенсивних обстрілів в серпні 2014 року Авдіївський коксохім залишився без енергопостачання та змушений був законсервувати частину виробництва. Заробити на повну потужність заводу вдалося тільки в травні 2017 року, коли була відновлена ​​і знову введена в експлуатацію восьма коксову батарею.

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Весь цей час АКХЗ постійно продовжував допомагати місту. Тільки за останній рік за підтримки заводу оновлені три загальноосвітні школи і три дитячих садки, лінійна поліклініка, а міський автопарк поповнено сучасним пасажирським автобусом. Завершується ремонт неврологічного відділення єдиною в місті лікарні. Понад 100 городян отримали будівельні матеріали для відновлення своїх будинків, які постраждали від обстрілів.

– Містоутворююче підприємство – це не тільки виробництво. Це і робочі місця, і тепло, і функціонування міста, і, безумовно, відповідальна позиція влади по відношенню до українського виробника. Що ми бачимо зараз: АКХЗ набирає нових співробітників, створює нові робочі місця на українському виробництві, – сказав П. Порошенко.

У свою чергу генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов додав, що в Авдіївці офіційно є газ.

– І якщо досі слова подяки були від містян і жителів довколишніх сіл, то сьогодні вони були від Президента України Петра Порошенка. Це результат великих спільних зусиль влади і бізнесу, де головний результат – надійне забезпечення газом наших жителів. У минулому році вирішена проблема електропостачання, в цьому – газ. Є ще один невирішене поки питання – надійне забезпечення водою – але, впевнений, що і воно буде вирішено, – підкреслив топ-менеджер.

Авдіївський КХЗ – найбільше в Європі коксохімічне підприємство.

АКХЗ входить до групи Метінвест, основними акціонерами якої є ЗАТ Систем Кепітал Менеджмент (СКМ, Донецьк) (71,24%) і група компаній Смарт-холдинг (23,76%).

ТОВ Метінвест Холдинг – керуюча компанія групи Метінвест.