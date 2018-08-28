Рахунки Київоблгаз заблоковано через порушення закону

Відповідно до рішення господарського суду Київської області ПАТ Київоблгаз має сплатити кошти потерпілій стороні за незаконні дії щодо нав’язування грошового боргу.

Дану підтверджену офіційну інформацію можна знайти у Єдиному реєстрі боржників. В Єдиному реєстрі виконавчих проваджень стягувачем є ТОВ Інвестиції третього тисячоліття.

У Державній виконавчій службі повідомили, що після внесення відповідних відомостей до згаданих державних реєстрів на всі рахунки боржника накладено арешт.

Такий фінал дана ситуація отримала через незаконні спроби Київоблгаз заволодіти 48 мільйонами гривень від ТОВ Інвестиції третього тисячоліття. Незаконність і протиправність дій Київоблгаз було доведено у суді стороною ТОВ Інвестиції третього тисячоліття.

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Крім цього, проти Київоблгаз у липні цього року було відкрито кримінальне провадження з приводу незаконного відключення від газопостачання ряду промислових підприємств міста Бровари Київської області.

Попередні незаконні дії ПАТ Київоблгаз можуть призвести до блокування грошових коштів, що надходитимуть на рахунки Київоблгаз від побутових сплат споживачів. Тому громадянам варто додатково перевіряти інформацію щодо можливості здійснення платежів за спожитий газ перед оплатою таких послуг Київоблгаз.

Нагадаємо, що можливий перерахунок ціни на газ ніяк не позначиться на субсидіантах.