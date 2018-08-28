PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / У Кабміні сказали, скільки грошей не вистачає на субсидії/

У Кабміні сказали, скільки грошей не вистачає на субсидії

До кінця 2018 року для субсидій може знадобитися додатково близько 7 млрд грн.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі телеканалу 112 Україна.

– У нас прораховані різні варіанти. Навіть негативний сценарій теж нами прорахований. Не більше 7 млрд грн до кінця поточного року (потрібно на субсидії у найгіршому випадку), – заявив Рева.

Читайте: Скасування субсидій для українців без лічильників газу – Кабмін виніс рішення

При цьому, за його словами, на даний момент потреби в додаткових засобах немає.

– Сьогодні ще не всі кошти державного бюджету, близько 55 млрд грн (виділених) 71 млрд, використані на субсидії, – повідомив міністр соціальної політики.

До слова, 22 серпня в Україні запрацював Державний реєстр субсидіантів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підвищення цін на газ: до чого готуватися отримувачам субсидій
Скасування субсидій для українців без лічильників газу – Кабмін виніс рішення
Зниження держборгу та монетизація субсидій – плани Кабміну на найближчий час
Заява на субсидію
В Україні запустили Державний реєстр субсидіантів
Як отримати субсидію після звільнення або зміни роботи
Газ
50 тис. українців позбавлять субсидій
Заява на субсидію
Як в Україні оформити субсидію на фактичних мешканців
Ціни на газ в Україні: у Кабміні пообіцяли субсидії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка