У Кабміні сказали, скільки грошей не вистачає на субсидії

До кінця 2018 року для субсидій може знадобитися додатково близько 7 млрд грн.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі телеканалу 112 Україна.

– У нас прораховані різні варіанти. Навіть негативний сценарій теж нами прорахований. Не більше 7 млрд грн до кінця поточного року (потрібно на субсидії у найгіршому випадку), – заявив Рева.

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При цьому, за його словами, на даний момент потреби в додаткових засобах немає.

– Сьогодні ще не всі кошти державного бюджету, близько 55 млрд грн (виділених) 71 млрд, використані на субсидії, – повідомив міністр соціальної політики.

До слова, 22 серпня в Україні запрацював Державний реєстр субсидіантів.