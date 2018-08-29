Альона Дегрік: Приєднання Ощадбанку до SWIFT gpi істотно спростить міжнародні перекази для українців

Приєднання Ощадбанку до SWIFT global payments innovation дозволить зробити процедуру транскордонних грошових переказів істотно більш зручною для українських клієнтів.

Таку думку висловила засновник і генеральний директор компанії Альона Дегрік.

— Ощадбанк першим в Україні приєднався до SWIFT gpi. Це показує, наскільки активно він розвивається. І це допоможе клієнтам держбанку швидше отримувати міжнародні перекази. Адже звичайні SWIFT-платежі зараховуються в термін до трьох діб, а SWIFT gpi – від півгодини до 24 годин. Крім того, клієнти Ощадбанку зможуть відстежувати транзакцію в онлайн-режимі, що теж важливо, — сказала вона.

На думку експерта, приєднання Ощадбанку до SWIFT gpi свідчить про те, що фінустанова успішно розвивається і стає одним з головних акторів на фінансовому ринку країни.

—Ощадбанк отримав потужний ребрендинг, новий менеджмент і поштовх в бік інноваційного розвитку. Це курс на інновації. Завдяки ньому держбанк, який раніше, в основному, займався прийомом комунальних платежів у старшого покоління, інтегрував Android Pay, бере участь у створенні cashless-зон на фестивалях та інше. Державний інститут змінився до невпізнання. І, хоча роботи над сервісом ще чимало, технічні та кадрові ресурси дозволяють інтегрувати різноманітні проекти на кшталт нової версії SWIFT, – вважає Дегрік.

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Дегрік також зазначила, що система SWIFT global payments innovation є найбільш популярною системою міжнародних платежів в світі.

—На сьогоднішній день до сервісу вже підключено більше 180 банків і НФУ по всьому світу. Вони генерують щодобовий обіг в $ 100 млрд. За 450 міжнародних коридорах, – резюмувала Альона Дегрік.

До слова, Альона Дегрік розповіла, як підключити та убезпечити платежі в Instagram.