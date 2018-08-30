Доходи держбюджету зросли у 13 разів завдяки запуску Єдиної бази звітів про оцінку та електронних майданчиків

У Єдиній базі звітів про оцінку та електронних майданчиків станом на 29 серпня зареєстровано 45 350 звітів. Таким чином, за останні два тижні їх кількість зросла у півтора рази.

Орієнтовний розмір сплати податків до державного бюджету складає, за останніми даними, майже 731 млн грн, і це в 1,7 раза вище показників двотижневої давності і в 13 разів більше, ніж було сплачено у відповідний період минулого року. Із загальної суми податків прямі податки (пенсійне страхування та військовий збір) складають 243,6 млн грн.

Про це повідомляє сайт Фонду державного майна України .

Також голова Фонду Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook написав , що Фонд авторизував ще один майданчик в Єдиній базі звітів про оцінку та електронних майданчиків. Ним став РЕЄСТР ОЦІНКИ, оператором якого є приватне підприємство Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ. Це вже 4 майданчик, і їх кількість буде збільшуватися, аби оцінювачі мали вибір і користувалися саме тим, який найзручніший для них.

Нагадаємо, раніше, 16 серпня, Трубаров повідомляв , що завдяки запуску Єдиної бази звітів про оцінку та електронних майданчиків доходи державного бюджету зросли у 12 раз за місяць, а кожен день роботи системи забезпечує надходження до держбюджету на суму понад 10 млн гривень.