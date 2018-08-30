Доходи держбюджету зросли у 13 разів завдяки запуску Єдиної бази звітів про оцінку та електронних майданчиків

У Єдиній базі звітів про оцінку та електронних майданчиків станом на 29 серпня зареєстровано 45 350 звітів. Таким чином, за останні два тижні їх кількість зросла у півтора рази.
Орієнтовний розмір сплати податків до державного бюджету складає, за останніми даними, майже 731 млн грн, і це в 1,7 раза вище показників двотижневої давності і в 13 разів більше, ніж було сплачено у відповідний період минулого року. Із загальної суми податків прямі податки (пенсійне страхування та військовий збір) складають 243,6 млн грн.
Про це повідомляє сайт Фонду державного майна України.
Також голова Фонду Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook написав, що Фонд авторизував ще один майданчик в Єдиній базі звітів про оцінку та електронних майданчиків. Ним став РЕЄСТР ОЦІНКИ, оператором якого є приватне підприємство Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ. Це вже 4 майданчик, і їх кількість буде збільшуватися, аби оцінювачі мали вибір і користувалися саме тим, який найзручніший для них.
Нагадаємо, раніше, 16 серпня, Трубаров повідомляв, що завдяки запуску Єдиної бази звітів про оцінку та електронних майданчиків доходи державного бюджету зросли у 12 раз за місяць, а кожен день роботи системи забезпечує надходження до держбюджету на суму понад 10 млн гривень.
З початку серпня ФДМУ оприлюднив інформацію з Єдиної бази звітів про оцінку нерухомості. Таким чином, дані з бази відкриті для всіх охочих.