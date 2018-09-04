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Долар різко злетів після невеликого падіння

Сьогодні, 4 вересня, курс долара по відношенню до гривні підвищився на 13 копійок.

курс валют

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курси основних іноземних валют до гривні виглядають так:

1 долар США – 28,37 грн;

1 євро – 32,94 грн;

10 російських рублів – 4,18 грн.

ЧитайтеЗміцнення після девальвації: прогноз курсу гривні на 2019

Напередодні курс знизився вперше за тиждень, однак лише на три копійки, а зміцнення гривні не змогло стати тенденцією. Курс долара залишається вище 28 гривень, чого не було з січня 2018 року.

Курс євро зріс на чотири копійки, але утримався нижче психологічної позначки в 33 гривні.

Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.

Фото: dreamstime.

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