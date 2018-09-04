Долар різко злетів після невеликого падіння

Сьогодні, 4 вересня, курс долара по відношенню до гривні підвищився на 13 копійок.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курси основних іноземних валют до гривні виглядають так:
1 долар США – 28,37 грн;
1 євро – 32,94 грн;
10 російських рублів – 4,18 грн.
Читайте: Зміцнення після девальвації: прогноз курсу гривні на 2019
Напередодні курс знизився вперше за тиждень, однак лише на три копійки, а зміцнення гривні не змогло стати тенденцією. Курс долара залишається вище 28 гривень, чого не було з січня 2018 року.
Курс євро зріс на чотири копійки, але утримався нижче психологічної позначки в 33 гривні.
Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.
Фото: dreamstime.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+