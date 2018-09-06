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Курс валют: в обмінниках подешевшав долар

Станом на 12.00, 6 вересня, долар подешевшав на 5 копійок на купівлі і продажу. Курс євро виріс на 5 копійок на купівлі і продажу.

курс валют

Про це пише Мінфін.

Курс покупки долара в обмінних пунктах банків Києва знизився до 28,15 грн, а курс продажу до 28,45 грн.

ЧитайтеЗміцнення після девальвації: прогноз курсу гривні на 2019

Курс покупки євро підвищився на 5 копійок до 32,55 грн, курс продажу підвищився на 5 копійок до 33,10 грн.

Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.

Фото: dreamstime.

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