Курс валют: в обмінниках подешевшав долар

Станом на 12.00, 6 вересня, долар подешевшав на 5 копійок на купівлі і продажу. Курс євро виріс на 5 копійок на купівлі і продажу.
Про це пише Мінфін.
Курс покупки долара в обмінних пунктах банків Києва знизився до 28,15 грн, а курс продажу до 28,45 грн.
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Курс покупки євро підвищився на 5 копійок до 32,55 грн, курс продажу підвищився на 5 копійок до 33,10 грн.
Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.
Фото: dreamstime.
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