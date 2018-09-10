Проти акціонерів агрокомпанії Росток-Холдинг подано позов на Британських Віргінських островах

Компанія Samoran Investments Limited (Британські Віргінські острови), що є співвласником датської Best Grain К/S (Данія), 4 вересня 2018 року подала позов до акціонерів ТОВ Росток-Холдинг Віктора Купавцева і Віктора Кияновського за звинуваченням у шахрайстві.

Про це бізнес-порталу uaprom.info повідомив юрист Костянтин Лікарчук, що представляє інтереси Samoran Investments Limited.

– Віктор Купавцев, будучи співвласником і операційним керуючим датської компанії Best Grain К/S, вивів шахрайським шляхом кошти через підконтрольну йому компанію SIA Latexport. І з їх допомогою і за сприяння свого партнера в агропромисловому бізнесі Віктора Киянівського створив в 2010 році Росток Холдинг, – розповів він.

За словами Лікарчука, протягом декількох років велися переговори, в результаті яких соакціонерам датської компанії повинні були передати 25% акцій Росток-Холдинг. Цей пакет акцій і повне повернення виведених коштів були обговорені в умовах мирного врегулювання конфлікту. Ця обіцянка не була виконана.

– Тепер позивач хоче повернути гроші, які були виведені Купавцевим і Кіяновським шахрайським способом з Best Grain, – зазначив Лікарчук, додавши, що загальна сума претензій складає більше $20 млн.

Юрист підкреслив, що суперечка поки носить комерційний характер і пройде в юрисдикції Британських Віргінських островів. Це те ж саме, що й англійські суди. При цьому Лікарчук допустив, що “судова тяжба, якщо позов буде задоволений, може привести до розформування “Росток-Холдингу, оскільки він не зможе обслуговувати свій кредитний портфель у банків, загальна сума якого оцінюється в $20-30 млн.