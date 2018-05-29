Зустріч у нормандському форматі: Порошенко відправляє Єлісєєва до Берліна

Петро Порошенко доручив заступнику глави АП 1 червня виїхати у м.Берлін (Німеччина) для проведення переговорів про підготовку зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні.

– Ми дуже твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців буде прийнято найближчим часом, і ми домовилися в Аахені, що спробуємо організувати якомога швидше зустріч на вищому рівні нормандського формату, і з цього приводу, за моїм дорученням заступник голови президентської Адміністрації 1 червня виїжджає до Берліна для проведення відповідних переговорів, – заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте: Північний потік-2 ставить Україну в уразливе становище – Волкер

Як відомо, в Адміністрації президента України питання зовнішньої політики курирує заступник глави АП Костянтин Єлісєєв.

Як повідомлялося, 18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним зазначила, що глави МЗС вже ведуть підготовку можливої ​​зустрічі у рамках нормандського формату на вищому рівні, хоча точна дата поки не призначена.