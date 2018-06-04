Експерт: Заява Гройсмана про відставку – це спосіб тиску

Заява Володимира Гройсмана про план покинути пост Прем’єр-міністра – не що інше, як спосіб тиску на депутатів. Про це в коментарі Фактам ICTV розказав політолог Володимир Фесенко.

Нині питання голосування за законопроект про створення Антикорупційного суду зависло, вважає Володимир Фесенко. Тож заява викликана бажанням пожвавити процес голосування. Крім цього, існує загроза ухвалення проекту у редакції, яка вигідна окремим групам політиків, але неприйнятна для МВФ.

Гройсман продемонстрував з одного боку свою політичну і громадянську позицію, що він за Антикорупційний суд. Це важливо для політика. З іншого боку – він, як керівник уряду, він турбується про збереження макрофінансової стабільності. Щоб не виникла у нас проблема через Антикорупційний суд з МВФ і іншими кредиторами, – говорить Володимир Фесенко.

Це демонстрація власної позиції і одночасно свідчення того, що з голосуванням є проблеми. Тож заява – це ще й заклик депутатам та громадськості до посилення активності з метою ухвалення закону.