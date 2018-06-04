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Герасимов: Рада у четвер проголосує за Антикорупційний суд

У фракції Блок Петра Порошенка вважають, що Верховна Рада проголосує закон про Вищий антикорупційний суд у четвер.

Про це заявив народний депутат, голова фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов в ефірі Свободи слова.

– Та конструкція, яка знайдена, яка зараз обговорюється, і, я впевнений, буде проголосована у четвер, вона не тільки відповідає Конституції України, але й вона відповідає висновкам Венеціанської комісії, – заявив  Герасимов.

Читайте: Антикорупційний суд: міністр назвав наслідки провалу закону

Як повідомлялося, Верховна Рада повинна закінчити розгляд закону про Антикорупційний суд у четвер, 7 червня.

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