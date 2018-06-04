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Новинський зустрівся з Міністром закордонних справ Туреччини

1 червня в місті Аланія в Туреччині відбулася зустріч народного депутата, лідера Партії миру Вадима Новинського з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Головною темою обговорення була економіка в двосторонніх відносинах між нашими країнами. Обговорювали металургію, суднобудування, інфраструктурні питання, питання взаємного інвестування України і Туреччини, – пише на своїй сторінці в Фейсбук Новинський.

Політик нагадав, що свого часу Мевлют Чавушоглу очолював Парламентську асамблею Ради Європи, а також був доповідачем ПАРЄ з питання Голодомору 1932-1933 років, і його з усім підставою можна назвати великим другом нашої країни.

Варто відзначити, що політик неодноразово висловлювався про роль інвестицій в економіку України. Економіка України ніколи не буде працювати, поки немає інвесторів, які буду згодні вкласти гроші, говорив Вадим Новинський в ефірі телеканалу News One. І найважливішою умовою для приходу інвестора він вважає світ. Найперший і прямий шлях до зростання економіки полягає в світі на Донбасі. Коли ми відновимо свої традиційні ринки, запрацюють підприємства, які на південному сході практично стоять.

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