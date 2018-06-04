Burisma Group втретє зібрала друзів України на форумі з енергетичної безпеки в Монако

Найбільша приватна газовидобувна компанія України – Burisma Group – втретє провела форум з енергетичної безпеки Європи Energy Security for the Future.

Захід традіційно відбувається в Князівстві Монако під патронатом Його Світлості Князя Монако Альбера ІІ. Спільно з Burisma Group Форум цього року організували Фонд Князя Монако Альбера II, Фонд Олександра Кваснєвського Amicus Europae та Атлантична Рада США (Atlantic Council).

На заході були представники понад 20 країн світу, а всього у Форумі взяли участь близько 200 осіб. Через велику кількість високих гостей захід вже назвали форумом президентів. Серед виступаючих: президент Латвії Раймондс Вейоніс; президент Республіки Польща (1995-2005) Олександр Кваснєвський; екс-президент Європейської комісії та прем’єр-міністр Італії Романо Проді; а також екс-президент Європейської Ради і прем’єр-міністр Чехії Мірек Тополанек.

У дискусіях Форуму також взяли участь член британського парламенту та лідер делегації в ОБСЄ Марк Прітчард; американський політик і старший сенатор від штату Луїзіана Мері Лоретта Лендрі; латвійський політик і дипломат, комісар Євросоюзу з енергетики та розвитку Андріс Пієбалгс; Надзвичайний і Повноважний Посол та директор Євразійського центру імені Діну Патричі Атлантичної ради Джон Едвард Гербст та інші високі гості. Всі вони говорили про Україну і про те, як спільно протистояти викликам з боку Росії.

Вітальне слово Його Світлості Князя Монако Альбера ІІ з нагоди відкриття Третього міжнародного форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future

За словами Олександра Кваснєвського, питання енергетичної безпеки та ситуація в Україні дуже пов’язані між собою.

Україна сьогодні – це реальне поле битви між російськими амбіціями та європейською підтримкою в питаннях стабілізації ситуації. Проводити реформи надзвичайно складно, особливо за умов відкритого військового конфлікту з Росією. Це не лише виклик, але й надскладне завдання. Українці намагаються це зробити і результати цих реформ все більш очевидні. Якщо Україна матиме сильну підтримку з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, то країна матиме має шанс стати сильнішою, краще організованішою та ефективнішою державою протягом наступних років. Усі ми цього прагнемо, – зазначив пан Кваснєвський.

Учасники форуму в Монако – Energy Security for the Future – цього року неформально назвали захід форумом друзів України, оскільки в більшості виступів розглядалась Україна в якості фактора забезпечення енергонезалежності Європи

Я переконаний, що ми завершимо цю конференцію з набором чудових ідей як посилити рівень енергетичної незалежності. Вірю, що ми докладемо максимум зусиль аби досягти європейських цілей енергетичної безпеки. Енергія та енергетична безпека буде топовим та важливим питанням у розвитку Європи, для розвитку всього світу, – зазначив у своєму виступі президент Латвії Раймондс Вейоніс.

Учасники Форуму Energy Security for the Future (справа наліво) – Князь Монако Альбер ІІ, засновник Форуму та президент Burisma Group Микола Злочевський, президент Латвії Раймондс Вейоніс, екс-президент Європейської комісії та двічі прем’єр-міністр Італії Романо Проді, президент Польщі (1995-2005) Олександр Кваснєвський

Темою цьогорічного Форуму став заклик Revolutionary Thinking – вектор революційного мислення, змін та впровадження новітніх технологій. Економічні відносини, енергетика і політика наразі зазнають одні з наймасштабніших змін в історії.

– Ви проявили неабияку відважність, закликавши до революційного мислення на цій зустрічі, – з цих слів розпочав свій виступ Романо Проді, екс-президент Європейської комісії та двічі прем’єр-міністр Італії. – Ми зараз переходимо в таку стадію глобального потепління, яка вимагає впровадження дієвої політики, яка набагато складніша, ніж прості математичні розрахунки. Менше горючих копалин, більше відновлювальних джерел енергії…

Політичним лідерам добре відомо, що перегляд політики щодо кліматичних змін єекономічно та фінансово дорогим, але також надзвичайно дорогим у політичному вимірі. За словами Романо Проді, кожна з країн-членів ЄС все ще притримується власної точки зору і часто вони навіть протилежні одна одній. Та, важливо, за словами Проді, що питання європейської енергобезпеки повинно бути вирішене саме в Європі, а не за її межами.