Відродження підтримає законопроект про антикорупційний суд з пропозиціями міжнародних партнерів

Депутатська група Партія Відродження буде підтримувати у другому читанні законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні за умови врахування позиції міжнародних партнерів.

Про це, за підсумками ранкового засідання групи, заявив співголова депутатської групи, народний депутат Віталій Хомутиннік, повідомляє прес-служба політсили.

Антикорупційний суд є важливим елементом для завершення роботи із створення системи антикорупційних органів в Україні. Тому парламент має проголосувати за законопроект саме з урахуванням усіх позицій наших міжнародних партнерів, які сьогодні беруть активну участь у проведенні антикорупційних реформ в нашій державі, – переконаний політик.

За його словами, тільки за таких умов цей суд стане ефективною інституцією у боротьбі з корупцією в Україні. Упродовж двох тижнів парламент показав ефективну консолідовану роботу над майже двома тисячами правок до законопроекту про створення антикорупційного суду. Але, на жаль, сьогодні, у вирішальний день голосування народні депутати не бачать погодженої позиції за результатами перемовин щодо прав Ради міжнародних експертів під час формування антикорупційного суду, – сказав нардеп.

На переконання депутатської групи Партії Відродження, ухвалення законопроекту без врахування позиції МВФ, підтриманої Держдепом США та послами країн G7, буде провалом антикорупційної реформи в Україні.

Якщо сьогодні ми не побачимо підтримки пропозицій міжнародних партнерів під час голосування, ми будемо пропонувати направити законопроект на повторне друге читання та залучити до перемовин представників депутатських фракцій та груп. Верховна рада має шанс ухвалити якісний закон ще на цій сесії, – резюмував Хомутиннік.

Нагадаємо, у четвер Верховна рада повинна проголосувати за законопроект про Вищий антикорупційний суд. Після чотирьох сесійних днів розгляду поправок і кількох місяців переговорів з Міжнародним валютним фондом і Венеціанською комісією, станом на вечір середи, 6 червня, спірна правка щодо ролі Громадської ради у процесі добору суддів так і не була узгоджена з МВФ.