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Законопроект про Антикорупційний суд у Раді (ОНЛАЙН)

7 червня Верховна Рада розглядає законопроект про Вищий антикорупційний суд у цілому.

Верховна Рада розглядає законопроект № 7440 про Вищий антикорупційний суд у другому читанні.

– На жаль, ми не змогли усі правки залагодити. Про яку формулу ми домовилися з головою комітету, так це щоб за тими позиціями, де немає на сьогодні погоджень, комітет прийняв рішення на розсуд зали. У мене є пропозиція до усіх народних депутатів, щоб ми ці позиції, які на розсуд зали, розглянули у кінці, перед голосуванням, щоб ми спочатку пройшли усі узгоджені позиції і отримали можливість і час узгодити протягом розгляду законопроекту, – сказав спікер парламенту Андрій Парубій , оголошуючи на засіданні 23 травня проект закону.

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Як відомо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не проголосує закон про Вищий антикорупційний суд у четвер.

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