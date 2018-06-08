PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Антикорупційний суд не запрацює - потрібен ще один закон/

Антикорупційний суд не запрацює – потрібен ще один закон

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, потрібно додатково ухвалити закон про його створення.

Про це розповів у нардеп Мустафа Найєм, пише Громадське радіо.

– Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко. Цей закон створює правила і сам Антикорупційний суд, але, згідно з законом про судоустрій, має бути ще один окремий закон, який створить цей суд фізично і юридично. На даний момент ми кажемо про механізм його створення, а саме створення потребує ще одного законопроекту, – пояснив Найєм.

Читайте: Коли запрацює Антикорупційний суд – Парубій назвав терміни

Як відомо, вчора, 7 червня, 315 нардепів проголосували за створення Вищого антикорупційного суду.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка