Антикорупційний суд не запрацює – потрібен ще один закон

Для того, аби Вищий антикорупційний суд почав функціонувати, потрібно додатково ухвалити закон про його створення.

Про це розповів у нардеп Мустафа Найєм, пише Громадське радіо.

– Антикорупційний суд неможливо створити без ще одного закону, який має подати президент Порошенко. Цей закон створює правила і сам Антикорупційний суд, але, згідно з законом про судоустрій, має бути ще один окремий закон, який створить цей суд фізично і юридично. На даний момент ми кажемо про механізм його створення, а саме створення потребує ще одного законопроекту, – пояснив Найєм.

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Як відомо, вчора, 7 червня, 315 нардепів проголосували за створення Вищого антикорупційного суду.