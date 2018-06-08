На засіданні Ради побилися нардепи Береза і Долженков

У Верховній Раді сталася сутичка між народними депутатами Юрієм Березою від Народного фронту і Олександром Долженковим від Опозиційного блоку.

Як повідомляє УНІАН, бійка сталася через висловлювання нардепа Євгена Мураєва про українського політв’язня Олега Сенцова.

Під час виступу з трибуни Ради віце-спікер Ірина Геращенко вимагала від Мураєва вибачень за те, що він назвав режисера терористом. Вона підкреслила, що Мураєва привів до парламенту Оппоблок.

У відповідь на це Долженков почав кричати з місця, що нардеп не є членом фракції Опозиційного блоку і не обирався за списком партії.

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На це відреагував нардеп Береза. Він піднявся зі свого місця і зі словами “Що ти гавкаєш?” підбіг до Долженкова і вдарив його кілька разів.

Їх розняли парламентарії.

Нагадаємо, нардеп Сергій Мельничук розбив до крові ніс колишньому колезі по фракції Радикальної партії Дмитру Ліньку.

Фото: УНІАН.