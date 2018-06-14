Кремль повинен відпустити Сенцова – резолюція Європарламенту

Резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії була ухвалена на сесії Європейського парламенту 14 червня.

Європарламент підтримав резолюцію щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за неї проголосували 485 євродепутатів, проти – 76, утрималися – 66 парламентарів.

Перед тим усі основні політичні групи Парламенту ЄС при обговоренні стану із правами людини в Росії закликали до звільнення Олега Сенцова та 158 інших політичних в’язнів, які утримуються у цій країні.

Учасники дебатів наголосили на необхідності продовження санкційного тиску на Кремль, а європейських лідерів та дипломатів закликали не відвідувати чемпіонат світу, який відкривається 14 червня в Росії.

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– Путін використовує світовий футбольний чемпіонат для пропаганди та демонстрації своєї влади, – зауважували європарламентарі.

Як відомо, у день відкриття мундіалю в Росії розпочався третій етап акції на підтримку Сенцова.

Фото: УНІАН