Негайно звільнити! США висунули РФ умови щодо українських політв’язнів

У Державному департаменті США закликали Російську Федерацію негайно звільнити незаконно ув’язнених громадян України Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Хезер Науерт щодо незаконно утримуваних владою РФ громадян України та Росії, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства, пише УНІАН.

– Сполучені Штати глибоко стурбовані зростаючою кількістю осіб – зараз більше ніж 150, встановлених авторитетними правозахисними організаціями як політичні та релігійні бранці, що утримуються урядом Російської Федерації, – наголосила Науерт.

– Ми особливо занепокоєні благополуччям чотирьох українців, несправедливо ув’язнених, які зараз голодують з протестом – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух, – зазначила речниця Держдепартаменту.

Читайте: Відповідь за Сенцова! Москалькова побачить Вишинського за однієї умови

– Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх встановлених осіб як політичних або релігійних в’язнів та припинити застосовувати правову систему з метою придушення інакомислення і мирних релігійних практик, – додала Науерт.

Нагадаємо, Європарламент підтримав резолюцію щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Фото: УНІАН