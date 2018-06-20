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Політолог: Події у Харківській міськраді – це спроба взяти Кернеса “на гачок”

Події із захоплення міської ради в Харкові – це спроба встановити контроль над очільником популярного в місті мера напередодні виборів.

Таку думку висловив директор Інституту аналізу і менеджменту політики, політолог Руслан Бортнік За його словами, в Україні триває серйозне протистояння, мета якого – встановити контроль над місцевими елітами.

–Розвалюється зараз в суді справа проти Кернеса за побиття активістів  майдану в 14 році. Вчора,  як дружина Антона Геращенко свідчила, що ця справа була сфальсифікована, і тепер перестає бути інструментом шантажу і тиску стосовно очільника міста Харкова. Ми пам’ятаємо, яка ситуація нещодавно розвернулася в Одесі навколо Труханова, в Миколаєві, ще трішки раніше в Запоріжжі, йде серйозне протистоянні  щодо контролю над місцевими елітами, над мерами міст, особливо великих міст, які дуже популярні, – вважає Руслан Бортнік.

Він зазначив, що з юридичної точки зору блокування засідання Харківської міської ради силовими угрупуваннями можна розцінити як спробу нападу на державу.

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 –  Це терористичний акт, з юридичної кваліфікації – це напад на державу. Мені здається, що якби країна була правова, якби це відбувалося десь у Німеччині, США, у відповідь за такий напад ці нападники отримали б кулі. Тому, що таким чином впливати на органи державної влади, називаючи себе хоч Ісусом Христом, хоч національними дружинами, хоч Матір’ю Терезою – не можна. Це форма неформального тиску, – заявив політолог.

Нагадаємо, сьогодні невідомі намагалися прорватися на сесію Харківської міськради, використовуючи димові шашки і фаєри. Днем раніше, 19 червня мер Харкова Геннадій Кернес, обраний від Партії Відродження, заявив про тиск з боку обласної прокуратури та обласного управління Служби безпеки України на Харківську міськраду, а також комунальні підприємства міста.

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