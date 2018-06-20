Рибалка: В законопроекті про валюту ми передбачили звітування НБУ

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив рекомендувати парламенту ухвалити президентський законопроект про валюту (№8152) у другому читанні та в цілому.

Про це журналістам повідомив народний депутат України Сергій Рибалка за результатами засідання профільного комітету.

За словами політика, до законопроекту було внесено 273 поправки, до другого читання, половину з яких було враховано. Над документом працювала робоча група до якої увійшов Сергій Рибалка.

–Я запропонував включити вимогу щодо звітування НБУ про результативність заходів захисту фінансової стабільності. Ця поправка була врахована. Ми також внесли правку, що для подовження заходів захисту, НБУ повинен обов’язково отримати погодження Ради Національного банку. Але ця правка була врахована лише частково і в разі ухвалення в такій редакції буде неефективною, – зазначив Сергій Рибалка.

Народний депутат також повідомив про спротив внесенню поправки про обмеження застосування Національним банком обов’язкового продажу валютних надходжень.

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–Ми пропонували встановити максимум – 50 відсотків. Решта надходжень валюти повинна залишатися у розпорядженні підприємств. Також потрібно встановити ліміт операцій, які не підлягають обмеженням, у 50 тисяч євро. Ці питання необхідно вирішити. Я буду наполягати на цих поправках у сесійній залі, – наголосив Сергій Рибалка.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка з початку цього року опікується вихованцями Кремінської школи-інтернату, що на Луганщині.