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Парубій сказав, коли може запрацювати Антикорупційний суд

Закон України Про утворення Вищого Антикорупційного суду вже підписано головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.

Про це йдеться у дописі на сторінці Парубія у Twitter.

– Щойно підписав Закон України №8497 Про утворення Вищого Антикорупційного суду. Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис президенту Порошенку, – йдеться у дописі.

Читайте: Підвищення тарифів на газ: Кабмін допоможе українцям оплатити рахунки

Як повідомлялося, 21 червня Верховна Рада України ухвалила президентський закон Про утворення Вищого антикорупційного суду (№8497).

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