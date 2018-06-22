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Угорщина розблокувала саміт Україна-Грузія-НАТО

Угорщина відмовилася від вето на участь президента України Петра Порошенка у зустрічі Україна-Грузія-НАТО.

Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Про це заявив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

Він наголосив, що рішення Угорщини про блокування політичних зустрічей Комісії України-НАТО лишається чинним.

– Рішення угорського уряду є однозначним. До того часу, як рекомендації Венеційської комісії будуть виконані, ми не можемо підтримувати зближення України з НАТО, – заявив він.

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Сійярто визнав, що домовленість про участь Порошенка у спеціальному форматі саміту була досягнута за сприяння американської сторони.

Як повідомлялося, Угорщина знизила рівень вимог до України щодо закону про освіту.

 

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