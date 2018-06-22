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Закон про освіту: Угорщина зняла скандальну вимогу

Угорський уряд вже не вимагає від України безумовної відмови від нині діючої редакції мовної норми закону про освіту.

Про це повідомив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європравда.

Сійярто повідомив про прогрес у переговорах щодо мови освіти за участі глав МЗС та Міносвіти України та їх колег з Угорщини.

Примітно, що Петер Сійярто не став вимагати скасування або призупинення дії ст. 7 закону Про освіту, хоча досі це було ключовою вимогою Угорщини.

Натомість тепер Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

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– Пані міністр (освіти України Лілія Гриневич. – Ред.) заявила, що Україна поважає і виконає усі рекомендації Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що на підставі цього український парламент нарешті прийняв закон про продовження перехідного періоду (впровадження мовної норми. – Ред.). Також ми очікуємо, щоби було виконано рекомендацію про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону, – пояснив Сійярто.

Як відомо, через “мовне питання” Угорщина заявила, что офіційно ініціює перегляд підтримки НАТО України.

Фото: Márton Kovács, kormany hu

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