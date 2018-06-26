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Північний потік-2: Данія не дає дозволу і киває на Україну

У Данії мають намір затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу Північний потік-2.

Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Повідомляється, що в парламент Данії внесені законодавчі ініціативи для того, щоб затримати реалізацію проекту будівництва газопроводу.

– Звичайно, ми думали над питанням Північного потоку-2. Моя позиція полягає в тому, що цей проект має геополітичну, європейську імплікації і сама Данія не може вирішити його. Ми не визначилися, коли треба прийняти остаточне рішення, і насправді це дуже складно передбачити.

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У мене є сильне відчуття, що нам треба перенести це питання за європейський стіл переговорів для європейських країн. Треба звернути увагу на усі застереження, усі проблеми, треба сприймати всі питання, пов’язані з Україною, дуже-дуже серйозно, – заявив прем’єр Данії.

Як повідомлялося, в ЄС створюється група, яка повинна зупинити будівництво Північного потоку-2.

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