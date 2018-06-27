PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Вголос: українські кінематографісти на підтримку Сенцова прочитали його оповідання/

Вголос: українські кінематографісти на підтримку Сенцова прочитали його оповідання

Кінематографісти знялися у відео, в якому прочитали оповідання Автобіографія зі збірки Рассказы політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін та актор Вячеслав Довженко долучилися до акції Вголос. Читаємо оповідання Олега Сенцова.

Перший відеоролик з цієї серії презентували сьогодні під час заходу на підтримку Олега Сенцова Ідемо до кінця, організованого Центром інформації про права людини в межах конференції представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Під час заходу також відбулись благодійний збір коштів для родини Олега Сенцова і перегляд фрагменту стрічки Аскольда Курова Процес.

Читайте: Українських моряків, яких понад рік не випускали з Греції, повернули додому

– Багато хто запитує, чим я можу допомогти Олегу Сенцову. Я вважаю, що кожна людина може зробити щось для нього. Ми хочемо залучити до цієї акції якомога більше людей. Щоб більшість з них заговорило мовою Олега, яка відображається в його розповідях, – пояснює ідею акції кінопродюсерка Анна Паленчук.

Нагадаємо, у Пирогово вистригли на траві величезний заклик звільнити Сенцова.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Чому не пускають до Сенцова – в Росії дали відповідь
Москалькова їде до Сенцова і хоче взяти Денісову
Free Sentsov! На траві у Києві вистригли величезний заклик звільнити Сенцова
Турбйорн Ягланд
Кремль відповів на прохання Ягланда про помилування Сенцова
Сенцов відмовився від зустрічі з лікарями – омбудсмен РФ
Генсек Ради Європи подав Путіну прохання про помилування Сенцова
Людмила Денисова
Росія відмовила у відеозв’язку з Сенцовим та ховає його фото
У Росії визнали українське громадянство Сенцова
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка