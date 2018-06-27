Вголос: українські кінематографісти на підтримку Сенцова прочитали його оповідання

Кінематографісти знялися у відео, в якому прочитали оповідання Автобіографія зі збірки Рассказы політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін та актор Вячеслав Довженко долучилися до акції Вголос. Читаємо оповідання Олега Сенцова.

Перший відеоролик з цієї серії презентували сьогодні під час заходу на підтримку Олега Сенцова Ідемо до кінця, організованого Центром інформації про права людини в межах конференції представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Під час заходу також відбулись благодійний збір коштів для родини Олега Сенцова і перегляд фрагменту стрічки Аскольда Курова Процес.

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– Багато хто запитує, чим я можу допомогти Олегу Сенцову. Я вважаю, що кожна людина може зробити щось для нього. Ми хочемо залучити до цієї акції якомога більше людей. Щоб більшість з них заговорило мовою Олега, яка відображається в його розповідях, – пояснює ідею акції кінопродюсерка Анна Паленчук.

Нагадаємо, у Пирогово вистригли на траві величезний заклик звільнити Сенцова.