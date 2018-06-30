Нардепа Пономарьова госпіталізувано з інфарктом – ЗМІ

Народний депутат Верховної ради України Олександр Пономарьов був госпіталізований у важкому стані з серцевим нападом у Запорізький обласний кардіологічний диспансер.
Про це повідомляє місцеве видання 061.ua з посиланням на медиків.
Згідно з інформацією, стан здоров`я депутата Олександра Пономарьова погіршився 29 червня – у парламентаря стався серцевий напад. Відзначається, що з діагнозом ”обширний інфаркт” Пономарьова перевезли з Бердянська у Запоріжжя.
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– Як повідомили медики, на даний момент нардеп перебуває в обласному кардіологічному диспансері, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на трасі на Полтавщині загинув помічник народного депутата.
Фото: ipnews.in.ua
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