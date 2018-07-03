Це були ФСБшники: Геращенко відшила пранкерів від “Москалькової”

У вівторок, 3 липня, віце-спікеру ВР, представниці України у ТКГ Ірині Геращенко зателефонували російські пранкери.

Про це вона повідомила на власній сторінці у Facebook.

За її словами, невідомі по телефону заявили, буцімто Москалькова хоче розмови щодо заручників.

– Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям… Кірою, помічником, обмудсвумен Москалькової, мовляв “Татьяна Николаевна через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключенным”.

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Звичайно, я впевнена, що це були ФСБшні пранкери, тому передала секретарям, аби ті передали “Москальковій”, що я веду сесію й порадила через секретарів “Москальковій” спілкуватися з візаві, українською обмудсвумен, – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, у минулому році російський пранкер дістав облизня, коли намагався поспілкуватися з секретарем РНБО Олександром Турчиновим.