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Не можу цього терпіти! Гройсман пригрозив контрабандистам армією

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність звернутися по допомогу до Збройних сил України в боротьбі проти контрабанди.

– Недовго чекати той день, коли я звернуся до Збройних сил України провести десь поруч навчання. Не можу цього терпіти, – заявив прем’єр на засіданні уряду, коментуючи інформацію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про те, що з посиленням у кінці червня боротьби з контрабандою судна з 4 тис. контейнерів стоять у нейтральних водах, пише Інтерфакс-Україна.

– Їм кажуть – завтра, післязавтра, домовимося (про розмитнення за старими правилами. – Ред.) … – Не домовимося, розмитнюйте! – описав ситуацію Гройсман.

Він звернувся з питанням до міністра оборони Степана Полторака, чи підтримують ЗСУ таку політику.

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– Може, їх треба з нейтральних вод Військово-морськими силами підігнати ближче до берега? – сказав у відповідь міністр, після чого прем’єр і заявив про можливі навчання.

Як повідомлялося, Гройсман анонсував законопроект, який криміналізує контрабанду.

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